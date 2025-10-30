Regione ufficializzati i risultati delle elezioni | Eugenio Giani dà il via alla nuova legislatura

Con la proclamazione degli eletti da parte della Corte d’Appello di Firenze avvenuta ieri, mercoledì 29 ottobre, Eugenio Giani è ufficialmente presidente della Regione Toscana. “Riparte la legislatura, la dodicesima, che spero possa muoversi con le caratteristiche di alto significato e spessore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

