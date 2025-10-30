Regione Toscana | Giani annuncerà la giunta il 10 novembre I nomi degli eletti in Consiglio Bundu fuori | Faremo ricorso
Si svolgerà il prossimo 10 novembre la prima seduta del Consiglio regionale toscano che vedrà Eugenio Giani come presidente nel suo secondo mandato da governatore della Toscana. Lo ha annunciato lo stesso Giani a margine di una conferenza stampa svoltasi oggi, 30 ottobre 2025, a Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
