Regione scontro in Consiglio | opposizioni abbandonano l’Aula approvata la legge sulle Cooperative di Comunità

Clima teso in Consiglio regionale, dove l’inizio della seconda parte della seduta è stato segnato dall’uscita dall’Aula dei consiglieri del “Patto per l’Abruzzo”, in segno di dissenso contro gli emendamenti presentati dalla maggioranza. Secondo l’opposizione, si tratterebbe dell’ennesima. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

