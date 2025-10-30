Regione La Corte d’Appello proclama gli eletti

30 ott 2025

Con la proclamazione degli eletti da parte della Corte d’Appello di Firenze avvenuta ieri 29 ottobre, Eugenio Giani è ufficialmente presidente della Regione Toscana.“Riparte la legislatura, la dodicesima, che spero possa muoversi con le caratteristiche di alto significato e spessore istituzionale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

