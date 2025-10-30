Regione La Corte d’Appello proclama gli eletti
Con la proclamazione degli eletti da parte della Corte d’Appello di Firenze avvenuta ieri 29 ottobre, Eugenio Giani è ufficialmente presidente della Regione Toscana.“Riparte la legislatura, la dodicesima, che spero possa muoversi con le caratteristiche di alto significato e spessore istituzionale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
REGIONE BASILICATA. CORTE DEI CONTI: NUOVO AVVISO A BARDI, ASSESSORI DELLA PRECEDENTE E DELL’ATTUALE GIUNTA, E DIRIGENTI. IPOTESI DI DANNO ERARIALE PER 273MILA EURO PER IL RINNOVO DELL’INCARICO AL DG DELL’AZ - facebook.com Vai su Facebook
Fitto e la causa con la Regione. Perché si torna in Corte d'appello - X Vai su X
Regione Calabria, lunedì la proclamazione del presidente Occhiuto in Corte d’Appello - Lunedì prossimo, la Corte d'Appello di Catanzaro ospiterà l’atto conclusivo delle recenti elezioni regionali. Segnala catanzaroinforma.it
Regione, nomine sotto la lente della Corte dei Conti - Gli uffici della presidenza della Giunta regionale sono al lavoro per verificare gli atti e definire la linea difensiva a fronte dei rilievi della Corte dei Conti sulle nomine dei dirigenti esterni. Secondo rainews.it