Regione finanziamenti alle imprese che costruiscono laghetti anti siccità in azienda

Palermotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contributi per 4,6 milioni di euro da destinare alla costruzione di invasi aziendali con l'obiettivo di mitigare gli effetti della siccità. È quanto prevede l’avviso dell'assessorato dell'Agricoltura della Regione Siciliana per “garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

