Regione Bundu fuori dal consiglio | 72mila persone senza rappresentanza
Antonella Bundu è fuori dal consiglio regionale. A nulla sono valse le memorie presentate alla Corte d'Appello, che oggi ha proclamato ufficialmente i 40 eletti al consiglio regionale. Bundu, appunto, non c'è, complice una legge elettorale regionale toscana - da più parti criticate - che lascia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Approfondisci con queste news
“In Toscana non ha vinto l’aria Schlein, la gente ha visto in noi un’alternativa” Le parole di Antonella Bundu, candidata presidente alla regione Toscana, dopo l’exploit fatto con Toscana Rossa. L’intervento nel corso di “Battitori Liberi”, con Gianluca Fabi e Savi - facebook.com Vai su Facebook
Regione, Bundu fuori dal consiglio: "72mila persone senza rappresentanza" - A nulla sono valse le memorie presentate alla Corte d'Appello, che oggi ha proclamato ufficialmente i 40 eletti al consiglio regionale. Da firenzetoday.it
Toscana Rossa esclusa dal Consiglio regionale, Bundu annuncia ricorso al Tar - Toscana Rossa annuncia il ricorso al Tar dopo l'esclusione dal Consiglio regionale toscano, confermata dalla proclamazione ufficiale degli eletti. Secondo gonews.it
Totogiunta, ricorso Bundu e seggi a rischio in Consiglio: dubbi e sorprese nel giorno della proclamazione di Giani presidente della Toscana - Il tema più caldo del totogiunta resta l’assessore alla Sanità dove da giorni circola l’ipotesi di ricorrere a un profilo tecnico per interrompere il muro contro muro. Segnala corrierefiorentino.corriere.it