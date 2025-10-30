Regionali Puglia 2025 Ivana Palieri candidata con la lista Puglia Pacifista e Popolare

Ivana Palieri ha scelto di candidarsi alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025 con la lista Puglia Pacifista e Popolare. Un impegno che nasce dal vissuto quotidiano e da un percorso umano e professionale segnato dall’impegno per i diritti, l’uguaglianza e la dignità del lavoro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Regionali 2025, il presidente 5 Stelle Giuseppe Conte in Puglia: si parte da Piazza Mercato a Foggia - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali Puglia, le liste a sostegno di Donno e Mangano. I nomi - X Vai su X

Regionali Puglia 2025: i candidati della lista 'Puglia pacifista e popolare' - I nomi dei candidati consiglieri regionali della lista formata da Pci, Potere al Popolo e Riconoscimento socialista a sostegno della candidata presidente Ada Donno ... Da foggiatoday.it

Ufficiali le liste per le regionali in Puglia: tutti i candidati dei partiti provincia per provincia - Ecco chi si candida per un posto nel Consiglio comunale della Puglia dal Pd a Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, le civiche e gli altri ... Lo riporta policymakermag.it

REGIONALI 2025 Regionali Puglia. 4 candidati alla presidenza e 81 aspiranti consiglieri in Capitanata (ELENCO) - Regionali Puglia 2025 Quattro candidati alla presidenza e 81 aspiranti consiglieri in Capitanata: ecco nomi, liste e protagonisti Sono quattro i candidati alla presidenza della Regione Puglia per le e ... Scrive statoquotidiano.it