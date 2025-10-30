Regionali lista ‘Fico Presidente’ verso l’esclusione | attesa per il verdetto del TAR che può cambiare gli equilibri

Tempo di lettura: < 1 minuto Un eccesso di firme potrebbe costare caro ai quattro candidati irpini della lista “ Roberto Fico Presidente ”, travolti da un caso che ha il sapore amaro dell’assurdo burocratico. Secondo la verifica degli uffici competenti, la lista avrebbe raccolto quaranta firme in più rispetto al limite massimo previsto dalla normativa. Un’anomalia che, secondo la procedura, potrebbe portare all’ esclusione della lista dalla competizione elettorale per la sola circoscrizione di Avellino. La decisione è ora nelle mani del Tar, che domani, 31 ottobre, dovrà pronunciarsi sul ricorso presentato per difendere la validità della candidatura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, lista ‘Fico Presidente’ verso l’esclusione: attesa per il verdetto del TAR che può cambiare gli equilibri

Approfondisci con queste news

Regionali - Toni Matarrelli è candidato nella lista del Pd, a sostegno del candidato Presidente Antonio Decaro - facebook.com Vai su Facebook

Regionali Campania, il M5S fa una lista da partito. @lucadecarolis - X Vai su X

Regionali Campania, Roberto Fico presenta la sua lista - Il simbolo è semplice ma immediatamente riconoscibile: sfondo blu e scritta gialla, “Roberto Fico Presidente”. Lo riporta ilmessaggero.it

Eletti Lista Occhiuto Calabria, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Preferenze e seggi in Consiglio - Debutto con un importante exploit per la Lista Occhiuto Presidente alle Elezioni Regionali 2025 in Calabria, perché con la vittoria del candidato di centrodestra e i risultati ottenuti, ha conquistato ... ilsussidiario.net scrive

Regionali in Campania, Roberto Fico lancia la lista civica del presidente - «Il 23 e 24 novembre troverete diverse liste accanto al mio nome come candidato presidente della Regione Campania. Riporta ilmattino.it