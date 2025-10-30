Regionali la lista A Testa Alta si presenta alla città di Avellino | focus su aree interne sanità e crisi idrica
Questa mattina, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si è tenuta la presentazione ufficiale della lista “A Testa Alta” per le elezioni regionali in Campania. Un momento di confronto per condividere le idee, i valori e le proposte dei candidati impegnati a rappresentare in Regione le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
