Regionali Frezza Avanti Campania | Cirielli voleva Principato Salerno noi abbiamo altra idea Regione

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sembra incredibile, ma è vero: il candidato presidente del centrodestra Edmondo Cirielli arrivò a proporre in Parlamento l’istituzione di un ‘Principato di Salerno’, come se la Campania potesse essere divisa in feudi, province privilegiate e cittadini di serie A e di serie B”. Lo dice Fulvio Frezza, consigliere regionale della Campania e candidato alla Regione nella lista ‘Avanti Campania’. “Una visione inaccettabile, che tradisce l’idea di una Regione frammentata e diseguale. Noi crediamo, invece, in una Campania unita, dove ogni territorio – spiega – ha lo stesso valore, e dove le energie di tutti si sommano in una sola forza”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

