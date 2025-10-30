Regionali Crovella e Apperti aprono la campagna elettorale
Questa sera (giovedì 30 ottobre), alle ore 20:30 nella sede di Caserta Decide e Speranza per Caserta in via Sant’Agostino 29 a Caserta, ci sarà l’apertura della campagna elettorale dei candidati al consiglio regionale della Campania Virginia Crovella e Francesco Apperti.“Un momento di confronto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
https://short.do/H-k30u Regionali. Tour di Oliviero (A Testa Alta) nel casertano: "La politica deve tornare ad essere presenza, ascolto, impegno concreto" - facebook.com Vai su Facebook
Regionali: nelle Marche seggi aperti regolarmente fino alle 15 - Nelle Marche aperti regolarmente i seggi nella seconda e ultima giornata di votazioni per le elezioni regionali: si potrà votare fino alle ore 15 poi inizierà lo spoglio per i risultati che ... Da ansa.it
Elezioni Regionali, dalle 7 seggi aperti nelle nelle Marche. Ieri affluenza del 37,71%, in Valle d'Aosta al 62,98% - Si sono chiuse ieri alle 23 le urne nelle Marche e in Valle d'Aosta che devono rinnovare i consigli regionali. Scrive ansa.it