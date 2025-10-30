Regionali a Confagricoltura Campania l’incontro con il candidato Cirielli

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina il candidato alla presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli, ha incontrato il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano, e il Consiglio direttivo presso la sede del Centro Direzionale. Confagricoltura Campania ha illustrato al candidato governatore il documento politico "Agricoltura al centro dello sviluppo regionale 2025-2030", volto a rilanciare la centralità e il protagonismo dell'agricoltura come leva effettiva della crescita regionale. Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania, ha affermato: " È stato un confronto molto concreto, centrato sulle esigenze delle imprese agricole, che oggi non possono più essere considerate realtà marginali o "piccole" per definizione.

