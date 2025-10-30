Giangiacomo Magnani o, se preferite, ‘The Wall’. Il muro. È l’arma ‘impropria’ di questa Reggiana che – con lui in campo – non ha mai subito un gol. L’asso nativo di Correggio ha giocato la prima da titolare con il Modena completando un percorso di inserimento iniziato nel secondo tempo a Cesena lo scorso 4 ottobre. 213 minuti complessivi (esclusi i recuperi) passati a difendere la porta di Motta (45’ al Manuzzi, altrettanti in casa con il Bari, 33’ a Monza e i 90’ nel derby del Secchia) in cui il classe ’95 ha trasportato la squadra di Dionigi in un’altra dimensione, rendendola sostanzialmente invalicabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, in difesa c’è ’The Wall’ Magnani. Con lui in campo la squadra non prende gol