reggia di caserta il 9 novembre il gran ballo delle regine

Si avvicina, a passi di danza, la mostra internazionale "Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l'Europa", in programma a dicembre nella Gran Galleria del Palazzo Reale, che restituirà anche il riflesso delle sovrane sul gusto musicale e sul linguaggio della danza. Valorizzando la tradizione dei festeggiamenti della corte borbonica ottocentesca, l' Associazione Culturale APS Società di Danza Napoli e Caserta, diretta dal Maestro Lucio Martino,  offre al visitatore del museo il quadro vivente di un'epoca, quella della seconda metà del XX secolo, per far rivivere l'atmosfera delle danze di società di tradizione europea.

