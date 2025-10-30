Reggia di Caserta il 9 novembre il Gran Ballo delle Regine

Tempo di lettura: < 1 minuto Si avvicina, a passi di danza, la mostra internazionale “Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa”, in programma a dicembre nella Gran Galleria del Palazzo Reale, che restituirà anche il riflesso delle sovrane sul gusto musicale e sul linguaggio della danza. Valorizzando la tradizione dei festeggiamenti della corte borbonica ottocentesca, l’ Associazione Culturale APS Società di Danza Napoli e Caserta, diretta dal Maestro Lucio Martino, offre al visitatore del museo il quadro vivente di un’epoca, quella della seconda metà del XX secolo, per far rivivere l’atmosfera delle danze di società di tradizione europea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Reggia di Caserta, il 9 novembre il Gran Ballo delle Regine

Contenuti che potrebbero interessarti

La Reggia di Caserta, lunedì 3 novembre, sarà all'Istituto Italiano di cultura di Londra per il progetto di promozione del patrimonio culturale e museale della Campania organizzato da Campania>Artecard in occasione del World Travel Market 2025. La panel di - facebook.com Vai su Facebook

Domenica 2 novembre e martedì 4 novembre, sarà possibile visitare gratuitamente la Reggia di Caserta! I biglietti saranno disponibili online su TicketOne dal 27 ottobre. Per info: bit.ly/4qmi1ZCFoto di Marco Ferraro | RC - X Vai su X

Reggia di Caserta, scoperte lesioni al Vestibolo superiore - Doppia apertura gratuita alla Reggia: il 2, prima domenica del mese, e il 4 novembre, Festa dell'Unità nazionale e delle forze armate. Come scrive ilmattino.it

Reggia Caserta, una sala intitolata al sovrintendente Jacobitti - Una cerimonia solenne e commovente ha accompagnato l'intitolazione alla Reggia di Caserta della nuova sala della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e ... Da ansa.it

Reggia Caserta: chiusura d'anno con la mostra sulle Regine - La Reggia di Caserta chiuderà il 2025 con una esposizione dal titolo "Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l'Europa", dedicata alle regine che tra Settecento e prima metà del Novecento ... ansa.it scrive