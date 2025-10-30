Regge la tregua a Gaza Hamas consegna altri due corpi Gli ultraortodossi in piazza contro la leva obbligatoria
In un clima di attesa e grande commozione Israele ha ricevuto i corpi di altri due presunti ostaggi da parte del movimento palestinese Hamas, mentre a Gaza tornano a riaccendersi le speranze di pace dopo il ripristino del fragile cessate il fuoco, seguito alla notte di sangue tra martedì e mercoledì con un tragico bilancio di oltre cento morti. Le due bare contenenti alcuni resti umani sono state. 🔗 Leggi su Feedpress.me
