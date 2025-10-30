Regali di seconda mano | sì o no?
C'è chi lo prende come un gioco, chi lo fa per necessità: a voi darebbe fastidio ricevere in regalo un oggetto usato?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondisci con queste news
#12ottobre #GiornatadellaMeraviglia “Un bimbo a cui regali meraviglia, sarà portatore sano di pace”. È il motto della Giornata della Meraviglia a cui è dedicata la seconda domenica del mese e che il Consiglio regionale della Lombardia ha deciso di celebrare Vai su Facebook
Regali di Natale di seconda mano: dove sono più apprezzati in Europa - I regali di seconda mano potrebbero superare quelli acquistati in modo tradizionale quest'anno a Natale. Riporta it.euronews.com
Regali di Natale di seconda mano? Sì, per il 64% degli europei - Secondo uno studio, la maggior parte degli europei è pronta a comprare e regalare oggetti di seconda mano per Natale. Da it.euronews.com
A Natale, regali di seconda mano: l’idea piace sempre di più agli italiani - La novità è che quest’anno gli italiani comunicano a Babbo Natale di voler abbattere i pregiudizi legati alla scelta di fare regali di seconda mano. Scrive repubblica.it