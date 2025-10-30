Regali di seconda mano | sì o no?

Vanityfair.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è chi lo prende come un gioco, chi lo fa per necessità: a voi darebbe fastidio ricevere in regalo un oggetto usato?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

regali di seconda mano s236 o no

© Vanityfair.it - Regali di seconda mano: sì o no?

Approfondisci con queste news

Regali di Natale di seconda mano: dove sono più apprezzati in Europa - I regali di seconda mano potrebbero superare quelli acquistati in modo tradizionale quest'anno a Natale. Riporta it.euronews.com

Regali di Natale di seconda mano? Sì, per il 64% degli europei - Secondo uno studio, la maggior parte degli europei è pronta a comprare e regalare oggetti di seconda mano per Natale. Da it.euronews.com

A Natale, regali di seconda mano: l’idea piace sempre di più agli italiani - La novità è che quest’anno gli italiani comunicano a Babbo Natale di voler abbattere i pregiudizi legati alla scelta di fare regali di seconda mano. Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Regali Seconda Mano S236