Referendum sulla giustizia | occhio alla carriera di Meloni a Chigi

Al direttore - Viene impedito di parlare a Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele, da associazioni pro Pal, assemblea per la Palestina e giovani comunisti. Non commento perché i fatti parlano; anch’io penso che la democrazia sia in pericolo. Grazie per il vostro giornale, voce illuminante. Anna Grattarola Romano I fascisti pericolosi per la democrazia oggi sono anche questi. Ma all’amico Fiano una domanda andrebbe fatta: perché non chiamarli semplicemente violenti comunisti? Al direttore - Dopo Tajani e quel suo “diritto internazionale che vale fino a un certo punto”, nelle ultime ore con una sgommata il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha messo la freccia: “A un certo punto bisogna arrendersi” nel cercare giustizia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

