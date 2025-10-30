Red Flags | una love-story a corto di idee e personalità – Recensione
Dopo aver scoperto il tradimento da parte del suo fidanzato, che viveva da qualche mese a Bangkok, la giovane Sam torna nella natia Amsterdam colma di dubbi e insicurezze. Comincia a lavorare come receptionist in un hotel di lusso e proprio lì tra i clienti ha modo di imbattersi in Fender, un ospite ricco e affascinante figlio di persone famose. Questi sembra sin da subito attratto da Sam e tra loro inizia un gioco di seduzione e respingimenti, solo parzialmente interrotto dal momentaneo comeback dell’ex della ragazza, che cerca timidamente di riallacciare il loro rapporto, da lei ormai dato per concluso. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Missouri woman's late-in-life love story turns into a Ramsey Show warning about catfish scams — how to spot red flags - Nicky from Missouri called into the The Ramsey Show with a late- msn.com scrive
I've identified all of the hidden - yet universal - warning signs that Nicole Kidman and Keith Urban's marriage was doomed: 'Immediate red flags' - Hollywood's golden couple wowed the world with their steamy romance, but top Aussie matchmaker Louanne Ward reveals their love story was built on secrets and shaky ground. Scrive dailymail.co.uk
'Love makes you blind, debt makes you broke': CA shares 10 financial red flags in a relationship - In the age of modern dating, financial compatibility has quietly emerged as one of the most crucial — and often overlooked — factors determining relationship success. Da msn.com