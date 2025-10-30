Dopo aver scoperto il tradimento da parte del suo fidanzato, che viveva da qualche mese a Bangkok, la giovane Sam torna nella natia Amsterdam colma di dubbi e insicurezze. Comincia a lavorare come receptionist in un hotel di lusso e proprio lì tra i clienti ha modo di imbattersi in Fender, un ospite ricco e affascinante figlio di persone famose. Questi sembra sin da subito attratto da Sam e tra loro inizia un gioco di seduzione e respingimenti, solo parzialmente interrotto dal momentaneo comeback dell’ex della ragazza, che cerca timidamente di riallacciare il loro rapporto, da lei ormai dato per concluso. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Red Flags: una love-story a corto di idee e personalità – Recensione