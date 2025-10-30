Realizzato a Roma il primo trapianto al mondo di arteria polmonare
AGI - Eseguito per la prima volta al mondo un trapianto di arteria polmonare in una paziente con un tumore del polmone infiltrante l'arteria polmonare associato all'asportazione dell'intero polmone di sinistra. La straordinaria operazione è avvenuta presso la Chirurgia toracica dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma, policlinico universitario della rete Sapienza Università di Roma e azienda di alta specializzazione della Regione Lazio. L'intervento è avvenuto il 17 luglio scorso grazie all'intuizione di due giovani chirurghe toraciche, Cecilia Menna e Beatrice Trabalza Marinucci ed è stato eseguito da un team guidato da Erino A. 🔗 Leggi su Agi.it
News recenti che potrebbero piacerti
RITMO ROMA Suoni Capitali Roma Capitale sostiene i giovani nell’apprendimento della musica con corsi di educazione musicale a costi agevolati per ragazzi di età tra i 6 e i 16 anni. Per l’anno formativo 2025/2026 è stato realizzato un sistema di c - facebook.com Vai su Facebook
MARO'. BALBONI (FDI): PRESENTATA QUERELA PER DIFFAMAZIONE A TRAVAGLIO DA LATORRE (DIRE) Roma, 29 ott. - Il Senatore Avv. Alberto BALBONI e l'Avv. Andrea Ferrari del Foro di Ferrara comunicano che il Sig. Massimiliano Latorre, uno dei du - X Vai su X
Trapianto: a Roma il primo al mondo di arteria polmonare - Un’operazione unica al mondo che è anche un prestigioso primato per l’Italia: parliamo del primo trapianto di arteria polmonare, in una donna con più di 70 anni e un tumore del polmone. Da fortuneita.com
Primo trapianto al mondo di arteria polmonare: l'operazione per un tumore al Sant'Andrea di Roma - Per un caso di tumore al polmone, all'Aou Sant'Andrea di Roma è stato eseguito un trapianto di un'arteria polmonare, in una paziente ... Si legge su ilmattino.it
Primo trapianto di arteria polmonare a Roma: un traguardo storico nella chirurgia toracica oncologica - Primo trapianto di arteria polmonare a Roma: un intervento senza precedenti nella chirurgia toracica oncologica. Come scrive notizie.it