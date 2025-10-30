Realizzato a Roma il primo trapianto al mondo di arteria polmonare

Agi.it | 30 ott 2025

AGI - Eseguito per la prima volta al mondo un trapianto di arteria polmonare in una paziente con un tumore del polmone infiltrante l'arteria polmonare associato all'asportazione dell'intero polmone di sinistra. La straordinaria operazione è avvenuta presso la Chirurgia toracica dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma, policlinico universitario della rete Sapienza Università di Roma e azienda di alta specializzazione della Regione Lazio. L'intervento è avvenuto il 17 luglio scorso grazie all'intuizione di due giovani chirurghe toraciche, Cecilia Menna e Beatrice Trabalza Marinucci ed è stato eseguito da un team guidato da Erino A. 🔗 Leggi su Agi.it

