Real Madrid e Superlega contro Uefa chiesti danni per 4 miliardi

Periodicodaily.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il Real Madrid e i promotori della Superlega chiedono oltre 4 miliardi di dollari di danni alla Uefa, accusata di aver ingiustamente sabotato la competizione, secondo quanto riferito da una fonte all'Afp. Mercoledì un tribunale spagnolo ha respinto un ricorso della Uefa nell'ennesima puntata giudiziaria della vicenda. Proposto nel 2021 da 12 club . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

