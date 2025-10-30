Real Madrid e Superlega contro Uefa chiesti danni per 4 miliardi

(Adnkronos) – Il Real Madrid e i promotori della Superlega chiedono oltre 4 miliardi di dollari di danni alla Uefa, accusata di aver ingiustamente sabotato la competizione, secondo quanto riferito da una fonte all'Afp. Mercoledì un tribunale spagnolo ha respinto un ricorso della Uefa nell'ennesima puntata giudiziaria della vicenda. Proposto nel 2021 da 12 club . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

‘Sta storia della Superlega riappare ciclicamente nell’esatto momento in cui nessuno ci stava pensando, praticamente come la tipa che hai finalmente dimenticato che un giorno a caso riappare nella tua vita. Stavolta arriva perché il Real Madrid sarebbe pront - facebook.com Vai su Facebook

due spicci... Real Madrid causa UEFA, Il club ritiene di aver perso ricavi tra 4,5 e 4,7 miliardi di euro dal 2021, anno in cui la UEFA vietò la Superlega - X Vai su X

Real Madrid e Superlega contro Uefa, chiesti danni per 4 miliardi - La Corte di giustizia europea ha stabilito nel dicembre 2023 che il divieto della Superlega era contrario al diritto europeo ... Segnala adnkronos.com

Caso Superlega, il Real Madrid all’attacco della UEFA: punta ad un risarcimento da 4,5 miliardi - Il Real Madrid sta preparando una causa contro la UEFA: il club spagnolo è pronto a chiedere una cifra senza precedenti ... Da goal.com

Superlega, Real Madrid e A22 chiedono 4 miliardi alla Uefa come risarcimento danni (As) - Gli avvocati del Real Madrid e A22 (la società a cui fa capo la Superlega) hanno chiesto 400 milioni alla Uefa per danni. Lo riporta ilnapolista.it