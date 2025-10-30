Real Madrid e Superlega contro la Uefa | chiesti 4,5 miliardi di danni

Un conto salatissimo da 4,5 miliardi di euro, la somma di mancati incassi da biglietteria, diritti televisivi e attività commerciali nelle ultime quattro stagioni. E’ la richiesta che il Real Madrid si appresta a presentare sotto forma di risarcimento danni con destinatario la Uefa. La ragione? Non aver potuto dare vita alla Superlega e aver visto, così, compromessa la propria possibilità di generare nuovi ricavi perché il veto posto dalla Uefa – la cui posizione è poi stata definita di monopolio abusivo da una sentenza della Corte di Giustizia UE nel dicembre 2023 – ha soffocato in culla il nuovo format. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Real Madrid e Superlega contro la Uefa: chiesti 4,5 miliardi di danni

