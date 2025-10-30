Real Madrid chiesto maxi risarcimento alla Uefa per la Superlega | Ha rifiutato qualsiasi accordo impedendo la libera concorrenza

Ilfattoquotidiano.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Real Madrid e A22 chiedono circa 4.5 miliardi di dollari di danni alla Uefa, accusata di aver ingiustamente sabotato la Superlega, secondo quanto riferito da una fonte all’Afp. Mercoledì un tribunale spagnolo ha infatti respinto un ricorso della Uefa nell’ennesima puntata giudiziaria della vicenda. Proposto nel 2021 da 12 club europei d’élite, tra cui Real Madrid e Barcellona,?? il progetto della Superlega è fallito a causa della forte opposizione dei tifosi dei club inglesi e delle minacce di Uefa e Fifa. La Corte di giustizia europea ha stabilito nel dicembre 2023 che il divieto della Superlega era contrario al diritto europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

real madrid chiesto maxi risarcimento alla uefa per la superlega ha rifiutato qualsiasi accordo impedendo la libera concorrenza

© Ilfattoquotidiano.it - Real Madrid, chiesto maxi risarcimento alla Uefa per la Superlega: “Ha rifiutato qualsiasi accordo, impedendo la libera concorrenza”

Altri contenuti sullo stesso argomento

real madrid chiesto maxiReal Madrid, chiesto maxi risarcimento alla Uefa per la Superlega: “Ha rifiutato qualsiasi accordo, impedendo la libera concorrenza” - Il club spagnolo accusa l'organo calcistico europeo di aver sabotato il progetto impedendo la libera concorrenza ... Scrive ilfattoquotidiano.it

real madrid chiesto maxiIl Real Madrid vuole un risarcimento per la Superlega, 3,5 miliardi dalla Uefa - Dopo le sentenze che hanno stabilito che l’Uefa ha violato le leggi europee sulla concorrenza, il Real Madrid ha chiesto 3,5 miliardi di euro di risarcimento per la Superlega ... Scrive quifinanza.it

real madrid chiesto maxiReal Madrid e Superlega contro Uefa, chiesti danni per 4 miliardi - La Corte di giustizia europea ha stabilito nel dicembre 2023 che il divieto della Superlega era contrario al diritto europeo ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Real Madrid Chiesto Maxi