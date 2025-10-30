Real Madrid chiesto maxi risarcimento alla Uefa per la Superlega | Ha rifiutato qualsiasi accordo impedendo la libera concorrenza

Il Real Madrid e A22 chiedono circa 4.5 miliardi di dollari di danni alla Uefa, accusata di aver ingiustamente sabotato la Superlega, secondo quanto riferito da una fonte all’Afp. Mercoledì un tribunale spagnolo ha infatti respinto un ricorso della Uefa nell’ennesima puntata giudiziaria della vicenda. Proposto nel 2021 da 12 club europei d’élite, tra cui Real Madrid e Barcellona,?? il progetto della Superlega è fallito a causa della forte opposizione dei tifosi dei club inglesi e delle minacce di Uefa e Fifa. La Corte di giustizia europea ha stabilito nel dicembre 2023 che il divieto della Superlega era contrario al diritto europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Real Madrid, chiesto maxi risarcimento alla Uefa per la Superlega: “Ha rifiutato qualsiasi accordo, impedendo la libera concorrenza”

Altri contenuti sullo stesso argomento

‘Sta storia della Superlega riappare ciclicamente nell’esatto momento in cui nessuno ci stava pensando, praticamente come la tipa che hai finalmente dimenticato che un giorno a caso riappare nella tua vita. Stavolta arriva perché il Real Madrid sarebbe pront - facebook.com Vai su Facebook

due spicci... Real Madrid causa UEFA, Il club ritiene di aver perso ricavi tra 4,5 e 4,7 miliardi di euro dal 2021, anno in cui la UEFA vietò la Superlega - X Vai su X

Real Madrid, chiesto maxi risarcimento alla Uefa per la Superlega: “Ha rifiutato qualsiasi accordo, impedendo la libera concorrenza” - Il club spagnolo accusa l'organo calcistico europeo di aver sabotato il progetto impedendo la libera concorrenza ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Il Real Madrid vuole un risarcimento per la Superlega, 3,5 miliardi dalla Uefa - Dopo le sentenze che hanno stabilito che l’Uefa ha violato le leggi europee sulla concorrenza, il Real Madrid ha chiesto 3,5 miliardi di euro di risarcimento per la Superlega ... Scrive quifinanza.it

Real Madrid e Superlega contro Uefa, chiesti danni per 4 miliardi - La Corte di giustizia europea ha stabilito nel dicembre 2023 che il divieto della Superlega era contrario al diritto europeo ... Secondo msn.com