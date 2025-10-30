Re Carlo toglie anche il titolo di principe ad Andrea e lo caccia dal Royal Lodge

Dopo aver perso il titolo di Duca di York anche per volontà di Re Carlo III e del figlio, il principe William, il principe Andrea da oggi non ha nemmeno più il titolo realoe spettante per diritto di nascita: è stato il fratello a decidere che non possa più utilizzare nemmeno il titolo di "principe". Si tratta di una vera e propria messa al bando, una decisione storica che ha pochi precedenti nella storia recente della monarchia inglese, che driva direttamente dallo scandalo Epstein. Il meccanismo con cui titoli e onorificenze saranno rimossi passerà attraverso il vicepremier David Lammy, in qualità di Lord Cancelliere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Re Carlo toglie anche il titolo di "principe" ad Andrea e lo caccia dal Royal Lodge

Leggi anche questi approfondimenti

Dopo mesi di coma e sofferenze, Carlo Alberto Marchi è uscito dall’ospedale con pesanti conseguenze fuori e dentro di lui: è dipendente dagli antidolorifici, si muove con una stampella ed è tormentato da un fischio nelle orecchie che gli toglie il sonno. Lontan - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo toglie anche il titolo di "principe" ad Andrea e lo caccia dal Royal Lodge - Il terzogenito della regina Elisabetta II dovrebbe trasferirsi per il momento nella tenuta reale di Sandringham: il principe William ha fatto pressioni anche sulle sue figlie perché lasciasse la dimor ... Si legge su ilgiornale.it

Re Carlo priva il principe Andrea di ogni titolo e lo sfratta dal Castello: “I pensieri alle vittime di abusi” - Andrea non sarà più principe, il clamoroso annuncio di Buckingham Palace è arrivato questa sera con un comunicato ufficiale che mette fine a settimane ... fanpage.it scrive

Carlo toglie il titolo di principe al fratello Andrea per i legami con Epstein - Il sovrano ha ordinato di avviare il processo "formale" per rimuovere i titoli reali di Andrea, incluso quello di principe, dopo la rinuncia annunciata in precedenza a quello di duca di York. Si legge su ticinonews.ch