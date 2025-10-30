Re Carlo terrorizzato le indiscrezioni sull’esorcismo a Sandringham

Re Carlo era molto affezionato a sua madre, la Regina Elisabetta II, e soprattutto a sua nonna la Regina Madre. Ma c’è un inquietante episodio accaduto a Sandringham in cui sarebbero state coinvolte e che lo avrebbe spaventato parecchio. Re Carlo, l’episodio soprannaturale che lo ha spaventato. Si tratta di un evento soprannaturale cui avrebbero assistito Elisabetta e sua madre 26 anni fa. Carlo a quanto pare non era presente ma ne restò turbato. Il racconto è degno della notte di Halloween. Questa vicenda è emersa grazie agli appunti presi dalla biografa reale, Kenneth Rose, che raccontò quanto avvenuto al castello di Sandrigham, dove di solito la Famiglia Reale trascorre il Natale, nel 2000, ossia due anni prima che morisse la Regina Madre. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo terrorizzato, le indiscrezioni sull’esorcismo a Sandringham

Contenuti che potrebbero interessarti

#CarloVerdone e il cast della serie #VITADACARLO – STAGIONE FINALE hanno sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, sulle note di “Acqua e sapone”. La canzone è stata interpretata dal coro gospel “The Blue Gospel Singers”, in una perform - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo contestato e aggredito a causa di Andrea: “Lo sapevi” - Re Carlo è stato aggredito per la prima volta a causa di suo fratello Andrea. Segnala dilei.it

Re Carlo e il principe William ai ferri corti. L'indiscrezione: "Non si parlano più" - Alta tensione tra padre e figlio: i due, a causa dei recenti avvenimenti, avrebbero difficoltà a trovare un punto di incontro ... Lo riporta corrieredellosport.it

Re Carlo e William: voci di crisi per colpa di Harry? - Rumors e tensioni agitano Buckingham Palace: tra re Carlo e William si parla di gelo, mentre i nodi irrisolti con Andrea e Harry alimentano nuove ombre sul futuro della monarchia. Lo riporta panorama.it