Re Carlo III ha deciso di intervenire personalmente sulla vicenda che da anni mette in imbarazzo la monarchia britannica. Buckingham Palace ha infatti annunciato l’avvio del processo “formale” per la rimozione definitiva dei titoli reali del principe Andrea, il fratello del sovrano, da tempo travolto dagli scandali legati alla sua amicizia con Jeffrey Epstein, il finanziere americano condannato per reati sessuali su minori e poi morto in circostanze misteriose nel 2019. Addio ai titoli reali e al Royal Lodge. Secondo la nota ufficiale diffusa dal Palazzo, d’ora in poi Andrea sarà conosciuto semplicemente come Andrew Mountbatten Windsor, senza il trattamento di “Sua Altezza Reale”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Re Carlo taglia fuori il fratello: il principe Andrea perde titoli e casa a Windsor

