Re Carlo sfratta Andrea e gli toglie i titoli | Sarà soltanto Andrew Mountbatten Windsor La decisione clamorosa

Era nell?aria e alla fine Carlo III ha preso la decisione: il sovrano del Regno Unito ha avviato il procedimento ufficiale per revocare i titoli al principe Andrea. D?ora in avanti, il. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Re Carlo sfratta Andrea e gli toglie i titoli: «Sarà soltanto Andrew Mountbatten Windsor». La decisione clamorosa

Re Carlo sfratta Andrea e gli toglie i titoli: «Sarà soltanto Andrew Mountbatten Windsor». La decisione clamorosa - Era nell'aria e alla fine Re Carlo III ha deciso: il sovrano del Regno Unito ha avviato il procedimento ufficiale per revocare i titoli al principe Andrea. Lo riporta leggo.it

Re Carlo sfratta Andrea dalla Royal Lodge, tolti tutti i titoli: «Sarà soltanto Andrew Mountbatten Windsor» - Re Carlo III ha avviato il procedimento ufficiale per revocare i titoli al principe Andrea, coinvolto in scandali legati, tra l’altro, ai rapporti con il defunto finanziere e ... Come scrive leggo.it

Andrea perde anche il titolo di principe e viene cacciato dal Royal Lodge. Re Carlo gli notifica lo sfratto: «Si trovi un alloggio privato» - Con un documento ufficiale il re toglie tutti i titoli al fratello, compreso quello di principe, lo «sfratta» dal Royal Lodge e afferma la sua solidarietà alle vittime di abusi ... Secondo msn.com