Re Carlo sfratta Andrea e gli toglie i titoli | Sarà soltanto Andrew Mountbatten Windsor La decisione clamorosa

Era nell'aria e alla fine Carlo III ha preso la decisione: il sovrano del Regno Unito ha avviato il procedimento ufficiale per revocare i titoli al principe Andrea.

re carlo sfratta andreaRe Carlo sfratta Andrea e gli toglie i titoli: «Sarà soltanto Andrew Mountbatten Windsor». La decisione clamorosa - Era nell'aria e alla fine Re Carlo III ha deciso: il sovrano del Regno Unito ha avviato il procedimento ufficiale per revocare i titoli al principe Andrea. Lo riporta leggo.it

Re Carlo III ha avviato il procedimento ufficiale per revocare i titoli al principe Andrea, coinvolto in scandali legati, tra l'altro, ai rapporti con il defunto finanziere

Con un documento ufficiale il re toglie tutti i titoli al fratello, compreso quello di principe, lo «sfratta» dal Royal Lodge e afferma la sua solidarietà alle vittime di abusi

