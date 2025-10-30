Re Carlo priva il principe Andrea di ogni titolo e lo sfratta dal Castello | I pensieri alle vittime di abusi

Andrea non sarà più principe, il clamoroso annuncio di Buckingham Palace è arrivato questa sera con un comunicato ufficiale che mette fine a settimane di incertezza sul futuro del fratello minore del sovrano inglese dopo lo scandalo del caso Epstein: "I pensieri di Re Carlo e della Regina e la loro massima solidarietà sono stati, e rimarranno, rivolti alle vittime di ogni forma di abuso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

