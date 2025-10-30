Re Carlo ha deciso | Andrea sfrattato perderà il titolo di Principe L’annuncio di Buckingham Palace

Ormai è ufficiale: Andrea non sarà più Principe. Ad annunciarlo, con una nota ufficiale diffusa il 30 ottobre, è Buckingham Palace. Re Carlo ha, infatti, avviato il processo per togliere i titoli al fratello che si dovrà anche trasferire. L’annuncio di Buckingham Palace. Quella di Buckingham Palace è una presa di posizione durissima dopo lo scandalo legato al caso Epstein che aveva travolto il principe Andrea. Nel comunicato ufficiale si legge: “Il principe Andrea sarà ora conosciuto come Andrew Mountbatten Windsor. Sua Maestà ha oggi avviato un processo formale per rimuovere lo stile, i titoli e gli onori del principe Andrea”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo ha deciso: Andrea sfrattato perderà il titolo di Principe. L’annuncio di Buckingham Palace

