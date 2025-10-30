Re Carlo durissimo | Trovati una casa che fine fa Andrea
Buckingham Palace ha annunciato la rimozione formale di tutti gli onori e titoli reali al principe Andrea, che d'ora in poi sarà noto solo come Andrew Mountbatten-Windsor. Si tratta di un declassamento definitivo, avviato con la rinuncia volontaria del 17 ottobre, quando Andrea aveva firmato una dichiarazione personale cedendo, tra gli altri, il titolo di Duca di York. Il comunicato ufficiale motiva la decisione con le accuse di abusi sessuali legate all'inchiesta su Jeffrey Epstein, pur senza nominarle esplicitamente. Per la prima volta, re Carlo III esprime solidarietà alle vittime: "I nostri pensieri e la massima solidarietà sono con i sopravvissuti di qualsiasi forma di abuso". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Carlo Verdone durissimo sull'operato della società in estate sul mercato: "Ha fatto una campagna acquisti disastrosa. È una squadra senza attacco. Era necessario dare via Shomurodov?"
Garlasco, Carlo Taormina e il post choc su Sempio: «Vada in Procura e dica che si è fatto un falso alibi». Poi sferra un durissimo attacco alla magistratura
Re Carlo III e la "laguna" di letame: il nuovo progetto green irrita i vicini. William e Kate inclusi - voluto da re Carlo III a Sandringham non piace al vicinato, inclusi i principi del Galles
Re Carlo, il Principe Harry escluso dal Natale a Sandringham: un duro colpo - Un duro colpo per il Principe che sperava di aver ottenuto il perdono completo dal padre dopo il loro
Re Carlo, 'noi insieme ai nostri alleati per la pace' - "Oggi, mentre la tirannia minaccia nuovamente l'Europa, noi e i nostri alleati siamo uniti nel sostenere l'Ucraina, per scoraggiare l'aggressione e garantire la pace".