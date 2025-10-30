Ravel + 150 al Bioparco di Roma

Nel 150° anniversario dalla nascita di Ravel la Camera Musicale Romana e I concerti nel Parco presentano la Bottega Sonora Ensemble in un concerto dedicato alla magia del suo mondo musicale e ai legami che lo unirono a figure come Gershwin e Copland.Un viaggio tra jazz, fiaba e ritmo, dove la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

I Concerti nel Parco. . ?L'autrice Ilaria Patania vi aspetta domenica 26 ottobre alle 18:30,nella Sala dei Lecci del Bioparco, per “C’era ‘n ber sole” con Laura Maltoni e Ilaria Patamia come voci recitanti, Irene Morelli soprano e Paolo Tagliapietra pianoforte. - facebook.com Vai su Facebook

Ravel 150, otto concerti all'Accademia Nazionale di San Luca - La Fondazione Flavio Vespasiano celebra a Roma dal 18 ottobre ... Si legge su msn.com

Bioparco a Roma, fa troppo caldo: nel menù degli animali arrivano pure i ghiaccioli - A Roma il caldo record ha toccato ieri i 36 gradi, e a farne le spese sono stati anche gli abitanti del Bioparco, il Giardino ... Segnala ilmessaggero.it

Bioparco di Roma in festa per Bingo, lo scimpanzé che compie 34 anni - Gli addetti agli animali hanno preparato per lui un party a base di frutta speciale. Lo riporta video.corriere.it