Ravel + 150 al Bioparco di Roma

Romatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 150° anniversario dalla nascita di Ravel la Camera Musicale Romana e I concerti nel Parco presentano la Bottega Sonora Ensemble in un concerto dedicato alla magia del suo mondo musicale e ai legami che lo unirono a figure come Gershwin e Copland.Un viaggio tra jazz, fiaba e ritmo, dove la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

