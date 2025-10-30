Raul Dumitras e Cristina Ferrara la segnalazione al… bacio tra gli ex di Martina e Gianmarco

La segnalazione che infiamma i social. Un nuovo intreccio sentimentale scuote il mondo dei reality di Maria De Filippi. Secondo quanto riportato da Pugnaloni, fonte molto seguita del gossip televisivo, Raul Dumitras e Cristina Ferrara sarebbero ormai più che amici. Le voci, già circolate nelle scorse settimane, hanno trovato conferme dopo una segnalazione arrivata da un locale romano, il "Pepe Pizza Tuscolana", dove i due sono stati visti insieme in atteggiamenti inequivocabili. «Li ho appena visti che si baciavano», ha raccontato l'autore della segnalazione, precisando che non ha potuto scattare foto per rispetto della privacy.

