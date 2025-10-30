Rassegna Centro Teatrale Meridionale e Teatri Calabresi Associati | spettacoli a Caulonia Marina e Locri

Reggiotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I teatri di Caulonia Marina, Locri e Vibo Valentia aprono le porte per ospitare le rassegne teatrali a firma di Domenico Pantano, che ripartono con un programma intenso e prestigioso e con grandi nomi della scena nazionale.Dall’autunno alla primavera, infatti, tanti gli spettacoli in cartellone. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

