Rassegna Centro Teatrale Meridionale e Teatri Calabresi Associati | spettacoli a Caulonia Marina e Locri

I teatri di Caulonia Marina, Locri e Vibo Valentia aprono le porte per ospitare le rassegne teatrali a firma di Domenico Pantano, che ripartono con un programma intenso e prestigioso e con grandi nomi della scena nazionale.Dall’autunno alla primavera, infatti, tanti gli spettacoli in cartellone. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it