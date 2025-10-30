Rapine risse e aggressioni delle baby gang | vi spiego perché abbiamo paura ad uscire da scuola

Un gruppo di studentesse e studenti si è ritrovato, nel tardo pomeriggio di giovedì 30 ottobre, davanti all'Istituto Rondani per chiedere più sicurezza, maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine e attenzione da parte dell'Amministrazione comunale. All'incontro ha partecipato anche il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

GENOVA TODAY > Sampierdarena: Rapine, accoltellamenti, risse e spaccio qui serve l'esercito l'articolo > https://www.genovatoday.it/politica/sampierdarena-esercito-rapine-coltelli-spaccio.html © GenovaToday - facebook.com Vai su Facebook

"Rapine, accoltellamenti, risse e spaccio. A Sampierdarena serve l'esercito" ift.tt/c5QZB7D - X Vai su X

Risse e rapine, 50 casi al mese: da inizio anno firmate 448 misure di prevenzione personale, 67 per gli under18 - Numeri che sono lo specchio della realtà e raccontano di un fenomeno all'apparenza sempre più presente come la violenza giovanile, spesso fine a ... Da ilgazzettino.it

Violenza a Cantù, Molteni: “Resisteremo a baby gang, maranza e stranieri violenti” - Il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni annuncia un nuovo potenziamento del presidio delle ... espansionetv.it scrive

Baby gang assale un ambulante per rapinarlo: le ragazze lo massacrano a calci e pugni mentre i complici puntano al portafoglio - Brutale aggressione nella tarda serata di sabato 25 ottobre a Piove di Sacco ai danni di un ambulante 34enne, picchiato da una baby gang che ha messo in atto un ... Da msn.com