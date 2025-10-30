Rapine risse e aggressioni delle baby gang | vi spiego perché abbiamo paura ad uscire da scuola

30 ott 2025

Un gruppo di studentesse e studenti si è ritrovato, nel tardo pomeriggio di giovedì 30 ottobre, davanti all'Istituto Rondani per chiedere più sicurezza, maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine e attenzione da parte dell'Amministrazione comunale. All'incontro ha partecipato anche il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

