Rapine con il coltello in metropolitana | fermato un diciottenne

La polizia ha bloccato un ucraino: gli vengono contestati tre colpi nel giro di pochi giorni. Le vittime minacciate con un'arma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapine con il coltello in metropolitana: fermato un diciottenne

Roma - Due rapine commesse tra luglio e settembre, in una delle quali armato di coltello si è scagliato contro un amico per rubargli il cellulare. Alla fine un 20enne cubano è stato arrestato. A incastrarlo, oltre alle testimonianze, il tatuaggio che aveva sul collo. - facebook.com Vai su Facebook

Il rapinatore solitario di Primavalle: armato di coltello rapina due ragazzi sul bus e uno in strada https://ift.tt/2MHeosr - X Vai su X

Ragazzino armato di coltello rapina tre persone: una sul bus, l'altra alla fermata metro e l'ultima sul treno - Sempre sui mezzi pubblici o nei dintorni, come in una fermata della metro. Scrive milanotoday.it

Milano, 18enne rapinava i coetanei con un coltello su autobus e metropolitana: arrestato, aveva già diversi precedenti penali - Il giovane, di origine ucraina senza fissa dimora, è responsabile di tre rapine aggravate e di un tentativo di estorsione ai danni di tre ragazzi italiani ... Come scrive milano.corriere.it

Milano, la rapina con coltello alla stazione della M4: arrestato - Grazie alle telecamere e anche agli acquisti che ha fatto usando la carta di credito di una delle sue vittime, un 18enne di origini ucraine è stato arrestato dalla polizia a Milano con l'accusa di ave ... Segnala msn.com