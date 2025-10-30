Rapinatore minaccia ragazzo con un coccio di bottiglia

Romatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo furti dei bagagli, ma anche rapine. Siamo all'autostazione Tibus, a due passi dalla stazione Tiburtina. Transitando in largo Guido Mazzoni i carabinieri della stazione Roma Nomentana hanno notato un uomo che minacciava con un coccio di bottiglia un giovane e sono immediatamente. 🔗 Leggi su Romatoday.it

