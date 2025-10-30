Rapinatore col coltello al Conad | Datemi tutto l’incasso Poi fugge

Rapinatore solitario in azione, ieri sera verso l’orario di chiusura, al Conad di Baragalla, in via Portella delle Ginestre. Con l’esercizio commerciale ancora aperto, a una delle casse si è presentato un uomo, con il volto parzialmente coperto, intimando di consegnare il denaro alla dipendente che era in quel momento nella postazione. "Quell’uomo – racconta una delle dipendenti del Conad preso di mira dal malvivente – aveva in mano un coltello e un bastone. È stato molto chiaro: ha chiesto l’incasso alla mia collega, per poi fuggire col denaro, a piedi". Il bottino ieri sera era ancora in fase di quantificazione, ma dai primi accertamenti dovrebbe ammontare a circa cinquecento euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapinatore col coltello al Conad: "Datemi tutto l’incasso". Poi fugge

Contenuti che potrebbero interessarti

Ancona, coltello alla gola per rubare il portafoglio: arresto ed espulsione lampo, il rapinatore torna in Egitto Vai su Facebook

Il rapinatore solitario di Primavalle: armato di coltello rapina due ragazzi sul bus e uno in strada https://ift.tt/2MHeosr - X Vai su X

Uomo con coltello e bastone rapina il Conad Baragalla - REGGIO EMILIA – Poco prima dell’ora di chiusura, un uomo è entrato all’interno del Conad Baragalla, in via Portella delle Ginestre, e, a volto coperto e armato di coltello e bastone, si è fatto conseg ... Lo riporta reggionline.com

Reggio Emilia, rapina il Conad con coltello e bastone - Rapinatore solitario in azione, in serata, poco prima della chiusura, al Conad di Baragalla, in via Portella delle Ginestre a Reggio. Come scrive msn.com