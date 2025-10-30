Rapinano un coetaneo Minori violenti in comunità
In tre sono finiti in comunità, ad altri due è stato applicato l’obbligo di permanenza a casa. Tutti ritenuti responsabili della rapina avvenuta la sera del 14 settembre scorso vicino alla stazione ferroviaria di Locate Varesino, in via Piave. Qui un diciottenne di Somma Lombardo, era stato accerchiato da un gruppo di una decina di ragazzi, apparentemente coetanei, che lo avevano malmenato e rapinato della catenina che portava al collo. Al termine dell’ aggressione, in suo soccorso era intervenuto il 118, che lo aveva trasportato in codice verde all’ospedale Sant’Anna per essere medicato. Nel frattempo i carabinieri di Mozzate hanno avviato le indagini, per arrivare a identificare gli aggressori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Rapinano tre coetanei e chiedono il riscatto, ma vengono riconosciuti - X Vai su X
Due giovani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Caserta per rapina e lesioni ai danni di un coetaneo. La vittima, aggredita con calci e pugni nei pressi di San Leucio, è stata derubata di alcuni capi d'abbigliamento. Dopo aver ricevuto assistenza medica, Vai su Facebook
Rapinano un coetaneo. Minori violenti in comunità - Tre ragazzi fra i 14 e i 16 anni finiscono in una struttura, altri due ai domiciliari. Lo riporta ilgiorno.it
Minori violenti, cinque indagati per rapina - I carabinieri della stazione di Mozzate (Como) hanno fermato questa mattina tre minorenni di età compresa tra i 14 e i 16 anni, accusati di una rapina alla stazione ferroviaria di Locate Varesino, nel ... Secondo rainews.it
Baby gang rapina un coetaneo . Due minori condannati a un anno - Per il terzo membro della banda, maggiorenne, è ancora in corso il processo davanti al Collegio penale. Lo riporta msn.com