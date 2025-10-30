Rapina davanti alla discoteca Foglio di via dalla città ed Albosaggia

Ilgiorno.it | 30 ott 2025

SONDRIO Non è rimasta senza conseguenze la spedizione dei cinque ragazzi del Lecchese che lo scorso febbraio rapinarono un minorenne del capoluogo appena uscito dalla discoteca Porto 05 di Albosaggia. Nei loro confronti il questore di Sondrio Sabato Riccio ha emesso il " foglio di via obbligatorio ": per due anni non potranno più mettere piede né ad Albosaggia, né a Sondrio. In caso contrario, per loro potrebbero scattare la reclusione da 6 a 18 mesi e la multa fino a 10mila euro. Il gruppo, composto da cinque giovanissimi, due dei quali soltanto da poco maggiorenni, residenti nel Lecchese e "di seconda generazione", era stato identificato grazie ad una complessa attività di indagine della Mobile di Sondrio, che aveva consentito anche di ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti, ovvero come la banda aveva avvicinato il ragazzino e mediante minacce e violenza si era impossessata di circa 150 euro in contanti, del giubbotto griffato e costoso e del berretto che la giovane vittima indossava. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

