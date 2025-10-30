Rapina con coltello al Kebab di Via Don Minzoni fermato il malvivente

Efficace e tempestiva operazione di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo nella serata di ieri. L'intervento lampo ha permesso di bloccare un uomo che, poco prima, aveva commesso una rapina a mano armata ai danni di un commerciante. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it