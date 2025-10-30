Rapina con coltello al Kebab di Via Don Minzoni fermato il malvivente
Efficace e tempestiva operazione di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo nella serata di ieri. L'intervento lampo ha permesso di bloccare un uomo che, poco prima, aveva commesso una rapina a mano armata ai danni di un commerciante. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondisci con queste news
I Carabinieri di Gioia Tauro hanno arrestato un uomo di origine marocchina che aveva tentato una rapina all’Ufficio Postale di via Sicilia, armato di coltello e con il volto travisato, recuperando circa 1.300 euro in contanti. ? Leggi l’approfondimento https:/ Vai su Facebook
Il rapinatore solitario di Primavalle: armato di coltello rapina due ragazzi sul bus e uno in strada https://ift.tt/2MHeosr - X Vai su X
Rapinatore col coltello al Conad: "Datemi tutto l’incasso". Poi fugge - Il racconto di una delle cassiere: "Uno dei clienti ha tentato di rincorrerlo, ma non c’è riuscito". Scrive msn.com
Reggio Emilia, rapina il Conad con coltello e bastone - Rapinatore solitario in azione, in serata, poco prima della chiusura, al Conad di Baragalla, in via Portella delle Ginestre a Reggio. Scrive msn.com
Roma, punta il coltello alla gola di un commessa e scappa con 100 euro. Arrestato il rapinatore incubo di via Boccea - Arrestato il rapinatore, su cui si indaga per capire se era l'incubo di Via Boccea. Si legge su ilmessaggero.it