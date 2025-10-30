Rapina al centro agroalimentare | esplosi colpi d' arma da fuoco e furgone incendiato

Brindisireport.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - Rapina ai proprietari di alcuni stand presenti nel centro agroalimentare di Fasano. È quanto accaduto intorno alle ore 8 di questa mattina, 30 ottobre 2025, in contrada Sant'Angelo. Da una prima ricostruzione, almeno cinque malviventi armati sono entrati nel piazzale del mercato a bordo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

rapina centro agroalimentare esplosiRapina al centro agroalimentare: colpi esplosi per aria, poi via con il bottino - Intorno alle 8 di questa mattina una banda di malviventi ha rapinato alcuni stand ubicati all’interno del Centro agroalimentare di Fasano, sito in ... Lo riporta msn.com

rapina centro agroalimentare esplosiColpo al Centro agroalimentare di Fasano: rapina a mano armata e fuga dei banditi - Rapina a mano armata al Centro agroalimentare di Fasano: banda di quattro uomini armati fugge dopo aver incendiato il furgone. Da pugliapress.org

rapina centro agroalimentare esplosiAssalto da film al Centro Agroalimentare: rapina armata e fuga spettacolare a Fasano - FASANO – Un'azione fulminea, orchestrata con precisione e violenza, che ricorda le più audaci scene cinematografiche. Segnala osservatoriooggi.it

Cerca Video su questo argomento: Rapina Centro Agroalimentare Esplosi