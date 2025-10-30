Rapina al centro agroalimentare | esplosi colpi d' arma da fuoco e furgone incendiato
FASANO - Rapina ai proprietari di alcuni stand presenti nel centro agroalimentare di Fasano. È quanto accaduto intorno alle ore 8 di questa mattina, 30 ottobre 2025, in contrada Sant'Angelo. Da una prima ricostruzione, almeno cinque malviventi armati sono entrati nel piazzale del mercato a bordo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Scopri altri approfondimenti
Rapina al Centro Commerciale Gargano, allarme fumogeno e forze dell'ordine mettono in fuga i ladri - facebook.com Vai su Facebook
Tentata rapina in centro, arrestato 26enne a Ravenna - X Vai su X
Rapina al centro agroalimentare: colpi esplosi per aria, poi via con il bottino - Intorno alle 8 di questa mattina una banda di malviventi ha rapinato alcuni stand ubicati all’interno del Centro agroalimentare di Fasano, sito in ... Lo riporta msn.com
Colpo al Centro agroalimentare di Fasano: rapina a mano armata e fuga dei banditi - Rapina a mano armata al Centro agroalimentare di Fasano: banda di quattro uomini armati fugge dopo aver incendiato il furgone. Da pugliapress.org
Assalto da film al Centro Agroalimentare: rapina armata e fuga spettacolare a Fasano - FASANO – Un'azione fulminea, orchestrata con precisione e violenza, che ricorda le più audaci scene cinematografiche. Segnala osservatoriooggi.it