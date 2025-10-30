Rapallo riapre il castello | gli orari per le visite

Genovatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo diversi anni e il restauro riapre al pubblico il castello di Rapallo, uno dei simboli della città del Tigullio. Quando apre il castello di RapalloIl Comune ha annunciato che, a partire da sabato primo novembre 2025, saranno nuovamente possibili le visite, antiche prigioni comprese, per tutto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

rapallo riapre castello orariRapallo, riapre il castello: gli orari per le visite - Dopo la chiusura qualche anno fa e il restauro uno dei simboli della città torna visitabile, comprese le antiche prigioni ... genovatoday.it scrive

rapallo riapre castello orariRapallo: riapre il Castello, giorni e orari di apertura - Si tratta di uno dei simboli caratteristici della città che sarà ora accessibile alle persone tutti i sabati ... Come scrive msn.com

rapallo riapre castello orariRapallo, il Castello sul mare riapre al pubblico dall'1 novembre - A partire da sabato 1° novembre 2025, il Castello sul Mare di Rapallo, uno dei simboli più iconici e amati della città, riapre al pubblico per le visite. mentelocale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rapallo Riapre Castello Orari