Raoul Bova ha bisogno urgente di un milione di euro per non fare saltare la sua società di produzione cinema e tv

Open.online | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raoul Bova ha bisogno urgente di trovare un milione di euro per non rischiare guai di una certa serietà con la sua società di produzione cinema e tv. Si chiama RB Produzioni, ed è una srl interamente controllata dall’attore e regista che da qualche anno ha voluto provare a fare il produttore. Non è andata benissimo, e da tempo inanella un bilancio in perdita dietro l’altro. Anche gli ultimi conti annuali, depositati da qualche giorno in camera di commercio, registrano una perdita di 249.801 euro. Ed è andata meno peggio del solito: nei due anni precedenti la società aveva perso più di 400 mila euro. 🔗 Leggi su Open.online

