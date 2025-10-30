Raoul Bova e Rocío Munoz Morales raggiungono un accordo per la custodia delle figlie

Raoul Bova e Rocío Munoz Morales hanno raggiunto un accordo favorevole al benessere delle loro figlie, assicurando così un ambiente sereno e stabile per la crescita e lo sviluppo familiare. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Raoul Bova e Rocío Munoz Morales raggiungono un accordo per la custodia delle figlie

Contenuti che potrebbero interessarti

#RaoulBova tornerà su Rai1 a gennaio con la quindicesima stagione di #DonMatteo! Nei nuovi episodi, don Massimo sarà chiamato ad affrontare una profonda crisi spirituale che metterà in discussione la sua vocazione sacerdotale. A sconvolgere il suo equil - facebook.com Vai su Facebook

Raoul Bova e Beatrice Arnera beccati insieme a Spoleto #1ottobre - X Vai su X

Raoul Bova e Rocío, riavvicinamento dopo lo scandalo: l’indiscrezione sul loro accordo - Raoul Bova e Rocío Munoz Morales avrebbero ritrovato serenità dopo la separazione: trovato l'accordo per l'assegno di mantenimento. Si legge su donnaglamour.it

Raoul e Rocio, spunta il dettaglio sull'assegno di mantenimento - Sul settimanale Oggi il retroscena sulla ex coppia che avrebbe trovato una certa serenità dopo la burrascosa separazione ... Segnala today.it

Raoul Bova sempre più intimo con Beatrice Arnera: la presenta in famiglia - Chi pubblica sulla copertina del settimanale le foto che lo ritraggono insieme alla comica e ... Da gossip.it