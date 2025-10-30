Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales la svolta più inaspettata

Sembra tornare il sereno tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Dopo mesi di tensioni e indiscrezioni, la coppia — che aveva ufficialmente messo fine alla propria relazione all’indomani dello scandalo degli “audio spaccanti” — avrebbe finalmente trovato un punto d’incontro. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, tra i due attori si respira ora un clima più disteso, frutto di un accordo extragiudiziale che regola i termini della separazione e, soprattutto, l’assegno di mantenimento che Bova verserà per le figlie Alma e Luna. Il magazine parla di una chiusura “pacifica”, resa possibile da un cambio di atteggiamento da entrambe le parti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it