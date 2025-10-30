Cambio fra direttori con un ritorno al vertice al carcere di Ranza, a San Gimignano. Nuovo responsabile della struttura, meglio dire gradito ritorno, è Giuseppe Renna, nominato alla direzione della casa di reclusione di alta sicurezza di Ranza. Qui si trovano, fra padiglioni e nelle celle, ogni giorno oltre trecento detenuti e come se non bastasse c’è il solito problema quasi cronico del poco personale di sorveglianza degli uomini della polizia pentenziaria. Una storia vecchia, già presente al secolare carcere di San Domenico e poi proseguita senza soluzione di continuità con il trasferimento al nuovo carcere di Ranza nel 1991. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ranza, il ritorno di Renna. Era già stato direttore