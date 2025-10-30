Ranza il ritorno di Renna Era già stato direttore

Lanazione.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio fra direttori con un ritorno al vertice al carcere di Ranza, a San Gimignano. Nuovo responsabile della struttura, meglio dire gradito ritorno, è Giuseppe Renna, nominato alla direzione della casa di reclusione di alta sicurezza di Ranza. Qui si trovano, fra padiglioni e nelle celle, ogni giorno oltre trecento detenuti e come se non bastasse c’è il solito problema quasi cronico del poco personale di sorveglianza degli uomini della polizia pentenziaria. Una storia vecchia, già presente al secolare carcere di San Domenico e poi proseguita senza soluzione di continuità con il trasferimento al nuovo carcere di Ranza nel 1991. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ranza il ritorno di renna era gi224 stato direttore

© Lanazione.it - Ranza, il ritorno di Renna. Era già stato direttore

Altri contenuti sullo stesso argomento

ranza ritorno renna eraRanza, il ritorno di Renna. Era già stato direttore - Ieri alla casa di reclusione di alta sicurezza di San Gimignano l’incontro interno di saluto da parte del responsabile della struttura. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Ranza Ritorno Renna Era