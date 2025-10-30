Ranieri Impiantistica CNPosillipo Porzio | Mi aspetto il pubblico delle grandi occasioni
Tempo di lettura: 2 minuti Anticipo di campionato per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo di Mister Pino Porzio che affronta domani, nella gara valevole per la sesta giornata di serie A1, l’AC Group Circolo Canottieri Napoli. La partita si giocherà alla Piscina Scandone con inizio fissato alle ore 19,30. I rossoverdi, dopo la sconfitta nell’ultimo turno con i Campioni d’Italia del Recco, affrontano l’atteso derby partenopeo che torna a giocarsi in Serie A1 dopo 5 anni. L’ultima volta in cui le due squadre si sono affrontate era infatti la stagione 2019-2020. L’AC Group C.C.Napoli è tredicesima in classifica, con 3 punti, una vittoria e 4 sconfitte nelle prime cinque gare di campionato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
