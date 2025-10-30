Rampulla esalta Spalletti | Tra gli allenatori più bravi e completi Tudor? C’è un aspetto che mi fa dire che c’era qualcuno che giocava contro

Juventusnews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rampulla analizza la scelta Spalletti: l’ex portiere bianconero promuove il nuovo tecnico e sospetta che la reazione della squadra. L’esonero di  Igor Tudor, la vittoria scaccia-crisi contro l’Udinese e l’imminente arrivo di  Luciano Spalletti. La  Juventus vive giorni frenetici, e a commentare la rivoluzione in panchina è intervenuto l’ex portiere bianconero  Michelangelo Rampulla. Ai microfoni di  TMW Radio, durante la trasmissione  Maracanà, l’ex giocatore ha promosso senza riserve la scelta di  Spalletti, definendolo l’uomo giusto al momento giusto, e ha lanciato un’ombra pesante sulla gestione precedente: la reazione della squadra, per lui, è la prova che qualcosa nello spogliatoio si era rotto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

rampulla esalta spalletti tra gli allenatori pi249 bravi e completi tudor c8217232 un aspetto che mi fa dire che c8217era qualcuno che giocava contro

© Juventusnews24.com - Rampulla esalta Spalletti: «Tra gli allenatori più bravi e completi. Tudor? C’è un aspetto che mi fa dire che c’era qualcuno che giocava contro»

Argomenti simili trattati di recente

rampulla esalta spalletti allenatoriRampulla: "Spalletti è l’uomo giusto per la Juve. Il tatuaggio? Un gesto d’amore, ma il lavoro è il lavoro" - L’ex portiere Michelangelo Rampulla è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, per commentare il possibile arrivo di Luciano Spalletti ... Segnala tuttojuve.com

Michelangelo Rampulla: "Juve, a gennaio non punterei su Milinkovic-Savic" - L'ex portiere Michelangelo Rampulla è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. tuttomercatoweb.com scrive

Rampulla: "Juventus, difficile mettere fuori Vlahovic se continua a segnare" - L'ex portiere Michelangelo Rampulla è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Rampulla Esalta Spalletti Allenatori