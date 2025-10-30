Rampulla analizza la scelta Spalletti: l’ex portiere bianconero promuove il nuovo tecnico e sospetta che la reazione della squadra. L’esonero di Igor Tudor, la vittoria scaccia-crisi contro l’Udinese e l’imminente arrivo di Luciano Spalletti. La Juventus vive giorni frenetici, e a commentare la rivoluzione in panchina è intervenuto l’ex portiere bianconero Michelangelo Rampulla. Ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, l’ex giocatore ha promosso senza riserve la scelta di Spalletti, definendolo l’uomo giusto al momento giusto, e ha lanciato un’ombra pesante sulla gestione precedente: la reazione della squadra, per lui, è la prova che qualcosa nello spogliatoio si era rotto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Rampulla esalta Spalletti: «Tra gli allenatori più bravi e completi. Tudor? C'è un aspetto che mi fa dire che c'era qualcuno che giocava contro»