Ragioni solide e di sinistra per dire di sì alla separazione delle carriere
La campagna per il referendum sulla riforma costituzionale per la separazione delle carriere dei magistrati requirenti da quelle dei magistrati giudicanti è partita sotto i peggiori auspici. Il primo ad imbrogliare le carte è stato il Ministro Nordio (Il Dubbio-16-11-24): “Siete contenti, cari cittadini, di com’è oggi la magistratura? Se non lo siete, votate sì al referendum confermativo“. Subito seguito da Giovanni Donzelli (FdI): “Il referendum sulla separazione delle carriere lo vincerà il popolo di Garlasco“. A sua volta superato da Francesco Boccia (PD), secondo il quale il vero oggetto del referendum sarebbe addirittura “impedire a Meloni di assumere i pieni poteri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Atrani, la Corte dei Conti sulla vicenda della costituzione dell'ASCCCA dà ragione al piccolo ma agguerrito Comune della Costiera: “Servono basi economiche solide per le aziende speciali. Il fondo di dotazione è garanzia essenziale” Vai su Facebook
Ragioni solide, e di sinistra, per dire di “sì” alla separazione delle carriere - La sinistra non ha soltanto consentito, ma ha anche guidato, il processo di riforma che oggi può trovare compimento con la separazione delle carriere. ilfoglio.it scrive