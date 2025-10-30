Ragazzino armato di coltello rapina tre persone | una sul bus l' altra alla fermata metro e l' ultima sul treno

Milanotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In soli quattro giorni avrebbe rapinato tre persone. Sempre sui mezzi pubblici o nei dintorni, come in una fermata della metro. E sempre con le stesse modalità: armato di coltello. Ora è stato fermato dai detective del Commissariato Porta Genova a Milano: è un ragazzo ucraino di appena 18 anni ma. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

