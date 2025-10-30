Raffaella Fico e la foto con Izzo che alimenta il sospetto sulla gravidanza

Poggiati alla parete, Raffaella Fico e Armando Izzo si scambiano un bacio appassionato. Lui con una mano la cinge teneramente, con l'altra tiene nascosta dietro la schiena una rosa rossa. Lei avvolta tra le braccia del compagno si lascia andare a quel momento di dolcezza. Raffaella indossa una. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Raffaella Fico - facebook.com Vai su Facebook

Gossip in casa Monza: Armando Izzo e Raffaella Fico stanno insieme https://ift.tt/s0YI6TR https://ift.tt/NX81iht - X Vai su X

FOTO ZOOM - Armando Izzo e Raffaella Fico da Impasto 55 - Tappa da Impasto 55 per Armando Izzo, difensore del Monza, e la showgirl Raffaella Fico. Secondo napolimagazine.com

“Raffaella Fico è incinta”: spunta il gossip sulla moglie del calciatore Armando Izzo - Raffaella Fico e Armando Izzo sono ufficialmente una coppia, ma la notizia che ha sorpreso i fan è un’altra: la showgirl sarebbe incinta del calciatore del Monza. Come scrive donnaglamour.it

"Raffaella Fico incinta di Armando Izzo: il calciatore ha lasciato la moglie per lei (ma è ancora sposato)". I retroscena bomba - Raffaella Fico e Armando Izzo, calciatore del Monza, non sarebbero solo fidanzati: i due aspetterebbero anche un figlio. Secondo today.it